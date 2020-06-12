Para değil karakter

12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

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FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Corona virüsü salgınında uzaktan eğitime geçen Altınordu Futbol Akademisi'ndeki gençlere, Fenerbahçeli Berke Özer ve Barış Alıcı konuk oldu.

Corona virüsü salgınında uzaktan eğitime geçen Altınordu Futbol Akademisi'ndeki gençlere, F.Bahçeli Berke Özer ve Barış Alıcı konuk oldu. İki eski Altınordulu oyuncu, "Yetenekleriniz sizi bir noktaya getirecek ancak orada kalabilmek için karakterli olmaya ihtiyacınız var. Cengiz'i Roma'da, Çağlar'ı Leicester'de tutan şey, karakter yapılarıdır. Paraya değil, futbola odaklanın" dediler.
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