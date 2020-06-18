18 Haziran 2020, Perşembe

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Pedro tercihini yaptı! Fenerbahçe...

Kariyerini Chelsea'de sürdüren Pedro'nun İngiliz deviyle 30 Haziran'da sözleşmesi bitiyor. Fenerbahçe'nin de gündeminde olan İspanyol oyuncu, transfer için tercihini yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.06.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 11:22
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Pedro tercihini yaptı! Fenerbahçe...

Corona virüsü arasının ardından Avrupa'nın majör ligleri bir bir başlıyor. Son olarak İngiltere Premier Lig de dün itibarıyla start aldı.

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Pedro tercihini yaptı! Fenerbahçe...

Ligde 48 puanla 4. sırada bulunan Chelsea ise iç transferde yoğun günler geçiriyor.

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Pedro tercihini yaptı! Fenerbahçe...

İngiliz ekibiyle sözleşmesi bu ayın sonunda bitecek olan İspanyol futbolcu Pedro Rodriguez, Fenerbahçe ve Roma başta olmak üzere birkaç kulübün transfer listesine girmişti.

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Pedro tercihini yaptı! Fenerbahçe...

Barcelona altyapısından yetişen deneyimli futbolcu, transfer seçimini yaptı.

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Pedro tercihini yaptı! Fenerbahçe...

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre Pedro, İtalya Serie A devi Roma ile anlaşmaya vardı.

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