18 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Kruse başka dünyada!

Kruse başka dünyada!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Apandisit ameliyatı olarak sezonu büyük ölçüde kapatan Max Kruse, hesabından dün yaptığı paylaşımla iyice şimşekleri üzerine çekti.

Apandisit ameliyatı olarak sezonu büyük ölçüde kapatan Max Kruse, hesabından dün yaptığı paylaşımla iyice şimşekleri üzerine çekti. Kahvaltı sofrasını, "Babamdan bakım kahvaltısı" başlığı ile takipçileri ile paylaşan Panzer'e taraftarlardan çok sayıda tepki mesajı geldi.

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