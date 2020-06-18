Kruse başka dünyada!

Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar resmi prosedüre göre, Emre ve Aurelio ise ağabey olarak takıma taktik veriyor. Ali Koç'un talimatlarını ise Volkan Demirel, telefonla kulübeye iletti. Trabzonspor karşılaşmasındaki tablo kafaları karıştırırken, 'Patron kim?' soruları yankılanmaya başladı.