18 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Zeljko Obradovic ile büyük ölçüde anlaştı!

Belirsizlik son buluyor! Büyük ölçüde...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 Giriş Tarihi: 18.06.2020

'de belirsizliği son buluyor... Fenerbahçe, sözleşme konusunu görüşmek için İstanbul'a gelen Sırp antrenörle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Sırp koç ile yeniden anlaşmaya varmak üzere.

BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

Fenerbahçeli yetkililer, Obradovic ile yeni sözleşmenin detaylarını konuşurken anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı ifade edildi.

AVRUPA KUPASI KAZANMIŞTI

, ile sayısız başarılara imza atarken, 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı.

Fenerbahçe'de Obradovic zirvesi sona erdi

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