13 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Thiago Silva'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!

Silva'dan F.Bahçelileri heyecanlandıran sözler!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek Brezilyalı yıldız , Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunuyordu. 35 yaşındaki deneyimli stoper, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Fransız ekibi PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı defans oyuncusu 'nın mukavelesinin uzatılmayacağı ifade edilmişti. Tecrübeli futbolcunun seçeneklerinden birinin de ülkesi Brezilya'ya dönüp, Fluminense forması giymek olduğu kaydedilmişti.

Corona virüsü nedeniyle halen Fransa'ya dönmeyen Silva, eşiyle ülkesinde katıldığı bir Instagram canlı yayınında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Milan ve Everton gibi takımların transfer listesinde bulunan Thiago Silva, 2006-2008 yılları arasında Fluminense forması giydikten sonra Milan'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu 2012'den beri PSG'de kariyerini sürdürüyor.

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