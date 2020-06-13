Thiago Silva'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler!
Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek Brezilyalı yıldız Thiago Silva, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunuyordu. 35 yaşındaki deneyimli stoper, geleceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
Fransız ekibi PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Brezilyalı defans oyuncusu Thiago Silva'nın mukavelesinin uzatılmayacağı ifade edilmişti. Tecrübeli futbolcunun seçeneklerinden birinin de ülkesi Brezilya'ya dönüp, Fluminense forması giymek olduğu kaydedilmişti.
Corona virüsü nedeniyle halen Fransa'ya dönmeyen Silva, eşiyle ülkesinde katıldığı bir Instagram canlı yayınında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, "Fluminense'ye olan bağlılığımı herkes biliyor. Tüberküloz olduğumda bana kapılarını açmışlardı. Bunun için hala sonsuz minnet duyuyorum ama Avrupa'da gerçekleştirmek istediğim hedeflerim var" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Milan ve Everton gibi takımların transfer listesinde bulunan Thiago Silva, 2006-2008 yılları arasında Fluminense forması giydikten sonra Milan'a transfer olmuştu. Yıldız futbolcu 2012'den beri PSG'de kariyerini sürdürüyor.
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