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Emre Bol: Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde görmek istemiyorum

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi. Bol, "Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'nin ilk 11'inde görmek istemiyorum." dedi.
15.06.2020
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