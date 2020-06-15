15 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den yeni teknik direktör için resmi açıklama geldi! İşte o tarih

F.Bahçe'den yeni hoca için resmi açıklama! İşte o tarih
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

arayışlarını sürdüren 'de başkan , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör konusuna da değinen Koç, "Gerek yabancı, gerek yerli hocalar üzerinde çalıştık, görüşmeler yaptık. Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Aurelio'nun dönmesi, Tahir hocanın gelmesi, bütün taşları yerlerine oturtacağız." dedi.

Başkanı , FB TV'de sarı-lacivertli kulübün yeni teknik diretör arayışları ve gündemine dair açıklamalarda bulundu. Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"AKLIMIZDA YATAN HOCA PROFİLİ SEZON SONUNA GELEBİLİYOR"

"Hoca konusu çok gündeme geldi, çok tenkit edenler oldu. Biz gerek yabancı, gerek yerli hocalar üzerinde çalıştık, görüşmeler yaptık. Bir hocayı çok arzuladık, takımı iyi inceledi ama EURO 20'nin ertelenmesi nedeniyle, neredeyse sonuçlandıracağımız görüşmeleri sonlandırmak zorunda kaldık. Arzum, 8 haftalık sürede hocanın gelmesi ve planlama yapması ama geldiğimiz noktada aklımıza yatan hoca profili sezon sonuna gelebiliyor."

"ENTERESAN TRANSFER HAMLELERİMİZ VAR"

Fenerbahçelilerin içinin rahat olmasını istiyorum. Aurelio'nun dönmesi, Tahir hocanın gelmesi, bütün taşları yerlerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var, onu da söyleyeyim. Son 2 sezonda yaşadıklarımız sıkıntılı, içiniz rahat olsun diyince nasıl olsun diyebilirsiniz ama bu seneki planlamamız hem altyapıda, hem üst yapıda farklı. 2-3 tane direkt kadroda oynayabilecek isme odaklanıyoruz, aynı zamanda gençlere de odaklanıyoruz."

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