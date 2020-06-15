Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Apandisit ameliyatı oldu

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Max Kruse ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç, Alman yıldızın apandisit ameliyatı olduğunu açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de Max Kruse şoku yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Alman futbolcunun apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'deki Gündem Özel programında yaptığı açıklamada "Öncelikle bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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