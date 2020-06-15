15 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Apandisit ameliyatı oldu

F.Bahçe'ye büyük şok! Yıldız oyuncu ameliyat oldu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

'de sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Başkan , Alman yıldızın apandisit ameliyatı olduğunu açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan 'de şoku yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Alman futbolcunun apandisit ameliyatı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı , FB TV'deki Gündem Özel programında yaptığı açıklamada "Öncelikle bugün Max Kruse hiç beklenmedik şekilde saat 7'de ameliyata alındı. Apandisit ameliyatı oldu. Beni de şaşırttı, toplantıdayken haber geldi. Acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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