Rebrov Fenerbahçe'ye hazırlanıyor!
Fenerbahçe’nin teklif yaptığı Ukraynalı teknik adamın, sarı-lacivertli takımın son durumu hakkında bilgi topladığı ifade edildi. Rebrov'un Ferençvaroş ile tazminat sorununu çözüp, Türkiye'ye geleceği iddia edildi.
Menajeri Sandro Varga, geçtiğimiz hafta Sergiy Rebrov'un Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklamıştı. Varga dün de, "Evet, bir ilgi var, biz tüm takımları dinliyoruz ancak şu anda herhangi bir takımla anlaştığımız doğru değil" dedi. Ukraynalı teknik adamın, sarı-lacivertli takım hakkında tanıdığı isimlerden bilgi topladığı belirtiliyor. Rebrov'un milli takımdan eski arkadaşı Yevhen Levhecnko ise Fenerbahçe iddiaları için, "Yeni kulübü, Rebrov'a doğru yardımcı antrenörler bulmak, bir bütçe ve hareket özgürlüğü sağlamak için çaba harcıyor. Bir yıl, üç yıl, on yıl için bir geliştirme stratejisi üzerinde çalışıyorlar. Kulübün Rebrov ile bir canlanma yaşamasını bekliyorlar" dedi.
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