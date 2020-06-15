15 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Obradovic ile görüşmeler başladı! İşte o fotoğraf

F.Bahçe'de Obradovic ile görüşmeler başladı! İşte o fotoğraf
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

Fenerbahçe, 2013 yılında 'nın başına getirilen ve sarı-lacivertli kulüple Euroleague şampiyonlığu da dahil sayısız başarılara imza atan Sırp başantrenör Zeljko Obradovic ile yeni sözleşme için görüşmelere başladı. Ülkesi Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen Obradovic, Fenerbahçe Asbaşkanı ve Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile bir araya geldi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, İstanbul'a geldi. Spor'un haberine göre Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili , Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Genel Menajeri Maurizio Gherardini ile yemekte bir araya geldi. Sezon sonu itibariyle Fenerbahçe Beko ile sözleşmesi sona eren başarılı koçun takımda kalıp kalmayacağı sarı-lacivertli yönetimle yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Obradovic, başka hiçbir takımla görüşmediğini ve önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu belirtmişti.

"BÜTÇENİN 30 MİLYONLAR OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan FB TV'deki Gündem Özel programında Sırp antrenörün durumuyla ilgili konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Obradovic basketbol efsanesidir ve Fenerbahçelilerin kalbindeki yeri de bambaşkadır. Bütçenin 30 milyonlar olması mümkün değil. Bu yeni şartlar, hocamızın kalmak isteyeceği, liderlik yapmak isteyeceği şartlar ise, biz onun liderliğinde olmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic belirsizliği sona eriyor!

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