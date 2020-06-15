Fenerbahçe'den final yemini! O kupa bize yakışır

Fenerbahçe’nin yeni hocası, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yarınki randevuda kazanan tarafın kendileri olacağını söyleyen Karapınar, “Finale çıkan biz olacağız” dedi. Kaptan Emre Belözoğlu ve diğer isimler, “Türkiye Kupası’nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz” sözü verdi.

Uzun süren aranın ardından Kayserispor galibiyetiyle hayat bulan Fenerbahçe, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na dikti. Yarı final ilk maçında 2-1 yenildiği Trabzonspor'u konuk edecek olan sarılacivertlilerde motivasyon konuşmaları başladı. Kanarya'nın sezon sonuna kadar takımın başına getirdiği Tahir Karapınar, dün öğrencileriyle yaptığı toplantıda şu sözleri sarfetti: "Kısa sürede bana, uzun yıllardır burada çalışıyormuşum hissini yaşattınız. Öncelikle bunun için teşekkür ederim."

TAKIMDAN ZAFER SÖZÜ

"Kayserispor karşısında 10 kişi olmamıza rağmen kazanmayı başardık. Şimdi bu galibiyetleri istikrarlı bir şekilde sürdürmeliyiz. Trabzonspor ile sezonun en zorlu maçlarından birine çıkacağız. Sabırlı olup, kendi futbolumuzu oynayıp, avantajlı skoru elde edebiliriz. Oyun için sakin kalmalıyız, hakemle ve rakiple diyalogtan uzak durmalıyız. İnanıyorum, finale çıkan biz olacağız." Kaptan Emre ve diğer oyuncular da hocalarına söz verdi, "Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz" dedi.

MURIQI BU KEZ 11'DE

Kayserispor ile cuma günü oynanan lig maçında yedek soyunan Vedat Muriqi, Trabzonspor ile oynanacak kupa sınavına 11'de başlayacak. Sakatlıktan tamamen kurtulan Kosovalı yıldız, Fenerbahçe'nin bu maçta en büyük kozu olacak. Cezalı Ozan Tufan'ın yerine Jailson'un oynaması beklenirken, Gustavo ve Miha Zajc orta alandaki diğer isimler olacak.

EMRE YİNE YEDEK

Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Emre Belözoğlu'nun Kayserispor'dan sonra Trabzonspor'a karşı da yedek soyunması bekleniyor. Teknik direktör Tahir Karapınar'ın oyunun gidişatına göre tecrübeli oyuncuya son dakikalarda şans vereceği belirtiliyor.



FAVORİ FENERBAHÇE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi iddia oranları açıklandı. Fenerbahçe, 1.85'lik oranla karşılaşmanın favorisi gösterilirken, Trabzonspor'a 2.85 oran verildi. Bu önemli müsabakada beraberliğin oranı ise 3.20 olarak belirlendi.

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