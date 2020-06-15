Fenerbahçe'den 3 ayrılık birden! Mauricio Isla'dan sonra...

Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile başlayan ayrılık rüzgarı devam edecek. Sarı-lacivertli takımda ayrılacak isimler bir bir netleşirken 3 isimle daha vedalaşılacağı ortaya çıktı..