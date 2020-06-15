15 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den 3 ayrılık birden! Mauricio Isla'dan sonra...

Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile başlayan ayrılık rüzgarı devam edecek. Sarı-lacivertli takımda ayrılacak isimler bir bir netleşirken 3 isimle daha vedalaşılacağı ortaya çıktı..

Giriş Tarihi: 15.06.2020 09:37
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Fenerbahçe'den 3 ayrılık birden! Mauricio Isla'dan sonra...

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u mağlup eden Fenerbahçe'de gözler, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'den 3 ayrılık birden! Mauricio Isla'dan sonra...

Corona virüsü nedeniyle lige ara verilmeden önce forma şansı bulmakta zorlanan isimler, Kayserispor maçıyla birlikte yeniden şans bulmuştu.

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Fenerbahçe'den 3 ayrılık birden! Mauricio Isla'dan sonra...

Ferdi Kadıoğlu, Mehmet Ekici ve Mevlüt Erdinç karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Miha Zajc da sonradan oyuna dahil olmuştu.

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Fenerbahçe'den 3 ayrılık birden! Mauricio Isla'dan sonra...

AYRILIK RÜZGARI DEVAM EDİYOR

Kanarya'da bu karşılaşmada görev alan ve performansı beğenilmeyen o isim dahil 3 yıldızla yolların ayrılmasına karar verildi.

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Fenerbahçe'den 3 ayrılık birden! Mauricio Isla'dan sonra...

Fenerbahçe'de daha önce Şilili sağ bek Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

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