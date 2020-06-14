Uzun süredir Fenerbahçe'nin listesindeki isimlerden biri olan Carlos Eduardo'da geri sayım başladı. Kulübü Al Hilal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erdecek olan Brezilyalı golcünün sarı-lacivertlilere yakın olduğu iddia edildi.

Arap ekibinin teknik direktörü Razvan Lucescu, yönetimden 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını isterken, Sambacı'nın İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, bir de asist yaptı. Eduardo, kariyerinde Fluminense, Gremio, Estoril, Porto ve Nice gibi takımlarda da oynadı.

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