14 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Eduardo'da geri sayım

Eduardo'da geri sayım
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Uzun süredir 'nin listesindeki isimlerden biri olan Carlos Eduardo'da geri sayım başladı. Kulübü Al Hilal ile sezon sonunda sözleşmesi sona erdecek olan Brezilyalı golcünün sarı-lacivertlilere yakın olduğu iddia edildi.

Arap ekibinin teknik direktörü Razvan Lucescu, yönetimden 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin uzatılmasını isterken, Sambacı'nın 'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu sezon forma giydiği 25 resmi maçta 14 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, bir de asist yaptı. Eduardo, kariyerinde Fluminense, Gremio, Estoril, Porto ve Nice gibi takımlarda da oynadı.

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