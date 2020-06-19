Max Kruse'nin yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ancak sürpriz bir şekilde sözleşmesini tek taraflı feshederek yolların ayrıldığı Max Kruse ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kruse'nin eski takımı Werder Bremen'de sportif direktör Frank Baumann, Alman futbolcunun transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Max Kruse, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve ayrılık kararı almıştı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı lacivertli kulübün yöneticisi Alper Pirşen, konunun takipçisi olacağını ifade ederken Almanya'dan sürpriz bir çıkış geldi.

Alman basınına yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Werder Bremen, Max Kruse'nin transferine soğuk bakmıyor ve kapılarını kapatmadı.

Şu an için resmi bir temasın olmadığı ifade edilirken, Kruse hakkında Werder Sportif Direktörü Frank Baumann konuştu.

Baumann, Kruse ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu konu (Max Kruse) bizim için bir problem yaratmıyor. Şu anda bu sezonun son 2 maçına yoğunlaştık ve personelimizin sorunlarını erteledik." dedi.

Baumann'ın bu sözleri, sezonun sona ermesinin ardından Kruse ile ilgileneceği düşüncesini ortaya koydu.

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