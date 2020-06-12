12 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen: Ben kırmızı vermem

Rıdvan Dilmen'den flaş yorum! Kırmızı vermem
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Corona virüsü sonrası ara verilen yeniden start verdi. Süper Lig'in 27. haftası ilk maçında ile karşı karşıya geldi. Usta yorumcusu arşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi.

Usta yorumcu , - maçının ilk yarısını değerlendirdi. NTV'de yayınlanan %100 Futbol'da konuşan Dilmen, 'ın direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

''Ben kırmızı vermem''

''Fenerbahçe'nin hemen 2 oyuncu değiştirmesi lazım. Tahir Karapınar-Emre Belözoğlu, Hüseyin Çimşir - İlhan Palut için hocalıklarını göstermeleri için önemli anlar olacak. Şimdi 5 oyuncu değişikliği var, hemen müdahale edeceksin. Guilherme kart gördü ama atılabilir, hemen alacaksın. Hünerleriniz böyle belli olacak. Ozan Tufan'ın pozisyonuna ben kırmızı vermem.''

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''Oyuncu kalmaz sahada''

''Hakemin gördüğü doğruydu. Ozan Tufan'ın pozisyonunu futbol oynamamış kişiler anlamayabilir. Hakem çok yakındı ve doğru karar verdi. Onu TV ekranından izlersen farklı görürsün. Eğer öyle bakarsan bütün maçlar 6'ya 6, 7'ye 7 biter. Oyuncu kalmaz sahada. Sen hakem olarak 5 metre önündeki pozisyonu göremiyorsan, kırmızı mı yoksa sarı mı olduğunu anlayamıyorsan asıl sorun ve sıkıntı burada var.''

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