Rıdvan Dilmen: Ben kırmızı vermem

Corona virüsü sonrası ara verilen Süper Lig yeniden start verdi. Süper Lig'in 27. haftası ilk maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Usta yorumcusu Rıdvan Dilmen arşılaşmanın ilk yarısını değerlendirdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk yarısını değerlendirdi. NTV'de yayınlanan %100 Futbol'da konuşan Dilmen, Ozan Tufan'ın direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonu yorumladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;



''Ben kırmızı vermem''

''Fenerbahçe'nin hemen 2 oyuncu değiştirmesi lazım. Tahir Karapınar-Emre Belözoğlu, Hüseyin Çimşir - İlhan Palut için hocalıklarını göstermeleri için önemli anlar olacak. Şimdi 5 oyuncu değişikliği var, hemen müdahale edeceksin. Guilherme kart gördü ama atılabilir, hemen alacaksın. Hünerleriniz böyle belli olacak. Ozan Tufan'ın pozisyonuna ben kırmızı vermem.''

''Oyuncu kalmaz sahada''

''Hakemin gördüğü doğruydu. Ozan Tufan'ın pozisyonunu futbol oynamamış kişiler anlamayabilir. Hakem çok yakındı ve doğru karar verdi. Onu TV ekranından izlersen farklı görürsün. Eğer öyle bakarsan bütün maçlar 6'ya 6, 7'ye 7 biter. Oyuncu kalmaz sahada. Sen hakem olarak 5 metre önündeki pozisyonu göremiyorsan, kırmızı mı yoksa sarı mı olduğunu anlayamıyorsan asıl sorun ve sıkıntı burada var.''

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