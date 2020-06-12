13 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Tahir Karapınar'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

Tahir Karapınar'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Hes Kablo maçıyla birlikte ilk kez takımın başında sahaya çıkan Tahir Karapınar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karapınar, tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili "Çok büyük bir karakter. Bu yaşta girip bu mücadeleyi vermesi ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bizim için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Tahir Karapınar, karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.

Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karapınar; "Biz maçtan önce bütün analizleri yapmıştık, çok iyi hazırlanmıştık ancak her hikaye istediğiniz gibi gitmiyor. 13. dakikada 10 kişi kaldık. Benim de ilk maçımdı ve bu galibiyette katkısı olan bir ekibimiz var, onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de kısa bir süredir görev yapmasına rağmen bu sürenin 4 sene gibi geçtiğinin altını çizen Karapınar, "4 gündür çalışıyoruz ama sanki 4 yıldır Fenerbahçe'deymişim gibiydim, ekip beni kısa sürede kabul etti.

Takımda bazı sıkıntılar vardı, Vedat'ın sakatlığı vardı ancak kullanmak zorunda kaldık.

''EMRE ÇOK BÜYÜK KARAKTER''
Emre Belözoğlu çok büyük bir karakter. Bu yaşta girip bu mücadeleyi vermesi ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Bizim için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Emeklilik açıklaması! haberin devamı

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