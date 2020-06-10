10 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki!

Fenerbahçe taraftarından yönetime tepki!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Tahir Karapınar'ın son 8 hafta takımın başında yer alacağının açıklanmasının ardından yönetime tepki gösterdi...

Twitter'da, "#'un yıllara göre vizyon planlaması. Cocu, , Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar" ve "Kariyerinde , Tite ve Luiz 'yle çalışan Luiz Gustavo'ya Tahir Karapınar şoku" mesajları paylaşıldı.

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