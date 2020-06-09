Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriqi...

Yeniden başlayacak Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u evinde ağırlayacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte Kosovalı golcüden ise kötü bir haber geldi. İşte o haber ve Sarı Kanarya'nın Kayserispor mücadelesinde sahaya çıkacağı muhtemel 11...