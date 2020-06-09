09 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriqi...

Yeniden başlayacak Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u evinde ağırlayacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte Kosovalı golcüden ise kötü bir haber geldi. İşte o haber ve Sarı Kanarya'nın Kayserispor mücadelesinde sahaya çıkacağı muhtemel 11...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 12:38
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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriqi...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen uzun aranın ardından Süper Lig 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriqi...

Süper Lig kulüpleri, verilen aranın ardından iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriqi...

Bu kulüplerden Fenerbahçe'ye, Avrupa devlerini peşine takan yıldız golcüsü Vedat Muriç'ten kötü haber geldi.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriqi...

Hürriyet'in haberine göre; Süper Lig'in başlamasına 3 gün kala takımın en önemli gol silahı Muriç'in sağ arka adalesinde hissettiği sertlik Fenerbahçe'de keyifleri kaçırdı.

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Fenerbahçe'yi yıkan haber! Vedat Muriqi...

Önceki gün takımın Ülker Stadı'nda kendi arasında oynadığı hazırlık maçında tedbir amacıyla sahaya sürülmeyen Kosovalı santrforun cuma akşamı Kayserispor karşılaşmasına yetiştirilmesi için kulübün sağlık ekibi seferber oldu.

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