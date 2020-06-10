10 Haziran 2020, Çarşamba
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Maciej Rybus'un menajeri açıkladı! "Anlaşma sağladık"
Yeni sezona maliyeti az ve kaliteli transferlerle giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'nin istediği oyunculardan biri olan Maciej Rybus için menajerinden flaş bir açıklama geldi.
Daha önce de Fenerbahçe konusunda açıklamalar yapan Rybus'un menajeri Mariusz Piekarski, Sports.ru internet sitesine röporatj verdi ve "Bir İstanbul kulübüyle anlaşma sağladık" dedi.
Piekarski, kulüp ismi vermezken "10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz" dedi.
Menajerin isim vermemesine rağmen bu kulübün Fenerbahçe olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lokomotif Moskova forması giyen 30 yaşındaki sol bek bu sezon çıktığı 21 maçta takımına 4 asistlik katkı verdi.
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