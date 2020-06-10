10 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Maciej Rybus'un menajeri açıkladı! "Anlaşma sağladık"

Menajerinden F.Bahçe açıklaması! Anlaşma sağladık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 Giriş Tarihi: 10.06.2020

Yeni sezona maliyeti az ve kaliteli transferlerle giriş yapmak isteyen 'nin istediği oyunculardan biri olan Maciej Rybus için menajerinden flaş bir açıklama geldi.

Daha önce de konusunda açıklamalar yapan Rybus'un menajeri Mariusz , Sports.ru internet sitesine röporatj verdi ve "Bir kulübüyle anlaşma sağladık" dedi.

Piekarski, kulüp ismi vermezken "10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz" dedi.

Menajerin isim vermemesine rağmen bu kulübün Fenerbahçe olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lokomotif forması giyen 30 yaşındaki sol bek bu sezon çıktığı 21 maçta takımına 4 asistlik katkı verdi.

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