10 Haziran 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı Süper Lig'e hazır! İşte alınan corona virüsü önlemleri

Saracoğlu Süper Lig'e hazır! İşte alınan corona önlemleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında 'e ara verilmiş ve vaka sayılarının ön görülen seviyeye düşmesiyle birlikte 12 Haziran'da liglerin tekrar başlanacağı açıklanmıştı. Kulüpler de açıklanan tedbirler kapsamında stadyumlarını maçlara hazırlıyor. Bu takımlardan de, yapılan hazırlıkları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

12 Haziran saat 21.00'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Kayserispor ile karşılaşacak , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı önlemlerin alındığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte paylaşılan o fotoğraflar:

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