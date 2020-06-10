20 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı!

Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 10.06.2020

 hazırlıklarını sürdüren 'de flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Şili'li yıldızı ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

ile sözleşmesinin sonuna gelen ve ülkesinin basınına konuşan , Sarı Lacivertli ekip ile anlaştığını ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını ifade etmişti. Fenerbahçe 2017-2018 sezonundan beri takımda yer alan Şilili futbolcu Mauricio Isla'yla yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten tyapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır.

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Gomis'ten Fenerbahçe'ye gönderme haberin devamı

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