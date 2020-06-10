10 Haziran 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Ünlü gazeteci açıkladı

Yeni sezon için hazırlıklarına start veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe ile Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferlerinde karşı karşıya gelen ve iki oyuncuyla da prensip anlaşması sağlayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçerken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Cimbom'un transfer hamlesini sosyal medya hesabından duyurdu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 15:07
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Ünlü gazeteci açıkladı

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Ünlü gazeteci açıkladı

Bu doğrultuda takımdaki yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Ünlü gazeteci açıkladı

Üç oyuncuyla da sezon biter bitmez sözleşme imzalaması beklenen Cimbom, birçok bölgeye takviye yapmayı planlarken, önceliklerden birini de savunma hattına verdi.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Ünlü gazeteci açıkladı

Stoper ikilisi Luyindama ve Marcao'ya Avrupa'dan taliplerin olması sonrası transfere bütçe yaratmak adına iki oyuncuya da gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, iki futbolcunun da ayrılma ihtimaline karşı bu mevkiyi mutlaka güçlendirmek istiyor.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Ünlü gazeteci açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin transfer raporu doğrultusunda hareket eden Aslan'da gündeme Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mert Çetin geldi.

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