Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Ünlü gazeteci açıkladı

Yeni sezon için hazırlıklarına start veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıracak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe ile Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç transferlerinde karşı karşıya gelen ve iki oyuncuyla da prensip anlaşması sağlayan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibinin ilgilendiği bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçerken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Cimbom'un transfer hamlesini sosyal medya hesabından duyurdu. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 10.06.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 15:07 ABONE OL