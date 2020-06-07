07 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Jesus: Fenerbahçe ile görüşmemiz olmadı

Fenerbahçe ile görüşmemiz olmadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

Flamengo ile sözleşme yenileyen , Fenerbahçe ile hiç görüşme yapmadıklarını duyurdu. Portekizli hoca, "Corona virüsü nedeniyle kimseyle görüşmedim. Flamengo ile müthiş bir yıl geçirdik. 5 kupa kazandık. Burada seviliyordum ve 1 yıl daha kalacağım. Başka bir kulüple görüşmem olmadı" diye konuştu.

Flamengo ile sözleşme yenileyen Jorge Jesus, Fenerbahçe ile hiç görüşme yapmadıklarını duyurdu. Portekizli hoca, "Corona virüsü nedeniyle kimseyle görüşmedim. Flamengo ile müthiş bir yıl geçirdik. 5 kupa kazandık. Burada seviliyordum ve 1 yıl daha kalacağım. Başka bir kulüple görüşmem olmadı" diye konuştu.
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