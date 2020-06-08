09 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!

Dilmen ve Kocaman'dan Yıldırım'a ziyaret!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları ve eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen aranınbitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertliler'in iki efsanesi Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen tarafından ziyaret edildi.

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