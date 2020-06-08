Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcuları ve eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen aranınbitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertliler'in iki efsanesi Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen tarafından ziyaret edildi.

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