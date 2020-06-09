Gökhan Gönül transferinde mutlu son!
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu Gökhan Gönül’ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe’ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de, uzun süredir merak edilen Gökhan Gönül transferinin noktalandığı öğrenildi. Başkan Ali Koç ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.
Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Aziz Yıldırım döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi. Ligi Beşiktaş'ta noktalayacak 35 yaşındaki yıldızın, ekstra sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.. Gökhan Gönül'ün, 9 sezon formasını giydiği F.Bahçe'ye dönüp futbolu burada bırakmak istediği ve bunun için fedakarlık da yapacağı dile getiriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı