09 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül transferinde mutlu son!

Gökhan Gönül'de mutlu son!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan yıldız futbolcu ’ün, ekstra sezon biter bitmez eski kulübü Fenerbahçe’ye 1+1 yıllık imza atacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'de, uzun süredir merak edilen transferinin noktalandığı öğrenildi. Başkan ile görüşen tecrübeli futbolcu, Koç'a net bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini iletti.

Zaman zaman eski takım arkadaşları Emre Belözoğlu ve ile de konuşan başarılı sağ bekin, yeniden sarı-lacivertli formayı giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Aziz Yıldırım döneminde sözleşmesi uzatılmadığı için Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül'ün, sezonu siyah-beyazlı takımda tamamlamaya odaklandığı ifade edildi. Ligi Beşiktaş'ta noktalayacak 35 yaşındaki yıldızın, ekstra sezon biter bitmez sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.. Gökhan Gönül'ün, 9 sezon formasını giydiği F.Bahçe'ye dönüp futbolu burada bırakmak istediği ve bunun için fedakarlık da yapacağı dile getiriliyor.

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca! haberin devamı

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