Fenerbahçe'den transferde Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca!

Yaklaşık 3 aylık aradan sonra Süper Lig 12 Haziran'da resmen başlıyor. Bu aradan faydalanan kulüpler, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine ise Beşiktaş'ın eski yıldızı geldi. İşte o isim ve detaylar...