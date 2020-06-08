08 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den transferde Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca!

Yaklaşık 3 aylık aradan sonra Süper Lig 12 Haziran'da resmen başlıyor. Bu aradan faydalanan kulüpler, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlamıştı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine ise Beşiktaş'ın eski yıldızı geldi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 17:50
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Fenerbahçe'den transferde Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca!

Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arada transfer temaslarını sıklaştıran kulüplerin gündemi oldukça yoğun...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe'den transferde Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca!

Bu sezon beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe de transferde vitesi yükselten ekiplerden.

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Fenerbahçe'den transferde Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca!

Sarı-lacivertliler önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isterken, birçok isim ile görüşme halinde.

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Fenerbahçe'den transferde Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca!

Teknik direktör konusunu da bir an önce halletmek isteyen yönetim, önümüzdeki sezona yenilenmiş bir kadro ile başlamayı planlıyor.

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Fenerbahçe'den transferde Beşiktaş'ın eski yıldızına kanca!

Öte yandan, Süper Lig'in yeniden başlamasına kısa bir süre kala, F.Bahçe için ortaya atılan iddia sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı.

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