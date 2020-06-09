Fenerbahçe altyapı sorumlusu Serdar Dayat ile yollarını ayırdı!
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sarı-lacivertli kulüpte Tahir Karapınar göreve getirilirken, Damien Comolli zamanında altyapı sorumluluğuna getirilen Serdar Dayat ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ın getirmesinin ardından sarı lacivertliler için flaş bir iddia ortaya atıldı.
TRT Spor'un haberine göre Damien Comolli'nin göreve getirdiği Altyapı Sorumlusu Serdar Dayat ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirileceğini duyurmuştu.
SERDAR DAYAT KİMDİR?
Fenerbahçe Tahir Karapınar ile anlaştığını açıkladıktan sonra Serdar Dayat ile yolları ayırdı. 50 yaşındaki Serdar Dayat teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de Denizlispor, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Manisaspor'u çalıştırdı. Tecrübeli hoca Türkiye dışında ise, Tsk Aindling, Fürstenfeldbruck (Almanya), Etar Veliko Tarnovo (Bulgaristan), Kristtiandstadt (Isveç), FC Vitesse (Hollanda) kulüplerinde antrenörlük ve teknik direktörlük görevleri yaptı. Serdar Dayat daha önce Türkiye'de Ersun Yanal ve Giray Bulak'la birlikte çalıştı. Serdar Dayat, Fenerbahçe'de Alt yapı koordinatorluğu görevini bugüne kadar sürdürdü. Tahir Karapınar'ın gelmesiyle takım ile yolları ayrıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı