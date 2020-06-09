09 Haziran 2020, Salı

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Fenerbahçe'ye Sırp stoper! Kulübüyle temasa geçildi

Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan ve bu sezon sıkça problem yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Zanka ve Rami, ara transfer döneminde ise Falette'i transfer etmesine rağmen savunmadaki sıkıntıları çözemeyen sarı-lacivertliler, Sırp stoperi kadrosuna katmak için temaslara başladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 02:27 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 06:35
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Fenerbahçe'ye Sırp stoper! Kulübüyle temasa geçildi

Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra stopere Diago Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Adil Rami, Zanka ve Falette'i transfer etmesine rağmen savunma krizini çözemeyen Fenerbahçe, tecrübeli bir isme göz dikti.

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Fenerbahçe'ye Sırp stoper! Kulübüyle temasa geçildi

Alınan 6 oyuncudan verim alamayınca stoperde Jailson'u oynatmak zorunda kalan Kanarya, yeni sezonda işi sağlama almak istiyor.

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Fenerbahçe'ye Sırp stoper! Kulübüyle temasa geçildi

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımın, şu anda Union Berlin forması giyen Borussia Dortmund'un eski yıldızı Neven Subotiç'i transfer gündemine aldığı dile getirildi.

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Fenerbahçe'ye Sırp stoper! Kulübüyle temasa geçildi

DORTMUND'UN GEÇİLMEZ STOPERİYDİ
Savunmayı organize edebilecek, lider karakterli bir oyuncu arayan Kanarya'nın, uluslararası tecrübesi hayli yüksek olan 31 yaşındaki stoper için Alman kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'ye Sırp stoper! Kulübüyle temasa geçildi

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dortmund'dan ayrılmak zorunda kalan ve sonrasında Saint Etienne ve Union Berlin formalarını giyen Sırp stoper, Dortmund'da ikişer kez Alman lig, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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