Fenerbahçe'ye Sırp stoper! Kulübüyle temasa geçildi

Yaz transfer dönemi çalışmalarına başlayan ve bu sezon sıkça problem yaşadığı savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sezon başında Zanka ve Rami, ara transfer döneminde ise Falette'i transfer etmesine rağmen savunmadaki sıkıntıları çözemeyen sarı-lacivertliler, Sırp stoperi kadrosuna katmak için temaslara başladı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 09.06.2020 02:27 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 06:35 ABONE OL