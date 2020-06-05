Fenerbahçe kanat avında! İki bomba birden...

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için kulübü QPR’a teklif yaptı.Sarı-lacivertliler’in eski gözdesi Albert Elis de Houston’dan ayrılacağını açıkladı. F.Bahçe de yıldız oyuncu için atağa kalktı.

Fenerbahçe'de kanat harekatı başladı… Bu sezon kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, bu problemi çözmek için iki kanat oyuncusu birden transfer etmek istiyor.



LİSTEDE SAMUEL VE ELİS VAR



Kanarya'nın transfer listesinde QPR forması giyen Bright Osayi-Saumel ve Houston'dan Alberth Elis yer alıyor. Fenerbahçe, Nijeryalı Samuel için kulübü ile ilk teması sağlamış durumda.



SAMUEL İÇİN 1.5 MİLYON EURO



Fenerbahçe yönetiminin ilk adımı attığı Nijeryalı Samuel için İngiliz ekibi QPR'a 1,5 milyon Euro önerildiği iddia ediliyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.



Elis ABD'den ayrılmak istiyor



Fener'in daha önce 2 kez teklif yaptığı Houston forması giyen Alberth Elis ise ABD'den ayrılma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler de 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için gaza bastı.

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