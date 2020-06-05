05 Haziran 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kanat avında! İki bomba birden...

Fenerbahçe kanat avında! İki bomba birden...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2020

Yeni sezonda iki kanat transferi yapmayı hedefleyen , Nijeryalı Bright Osayi-Samuel için kulübü ’a teklif yaptı.Sarı-lacivertliler’in eski gözdesi Albert Elis de ’dan ayrılacağını açıkladı. F.Bahçe de yıldız oyuncu için atağa kalktı.

'de kanat harekatı başladı… Bu sezon kanatlarda büyük sıkıntı yaşayan Kanarya, bu problemi çözmek için iki kanat oyuncusu birden etmek istiyor.

LİSTEDE SAMUEL VE ELİS VAR

Kanarya'nın transfer listesinde forması giyen Bright Osayi-Saumel ve 'dan yer alıyor. Fenerbahçe, için kulübü ile ilk teması sağlamış durumda.

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SAMUEL İÇİN 1.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin ilk adımı attığı Nijeryalı Samuel için İngiliz ekibi QPR'a 1,5 milyon Euro önerildiği iddia ediliyor. İki takım arasında pazarlıklar kıran kırana devam ediyor.

Elis ABD'den ayrılmak istiyor

Fener'in daha önce 2 kez teklif yaptığı Houston forması giyen Alberth Elis ise 'den ayrılma kararı aldı. Sarı- Lacivertliler de 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için gaza bastı.

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