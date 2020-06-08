08 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika: Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılacağını resmen açıkladı!

F.Bahçe'den ayrılacağını resmen açıkladı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 Giriş Tarihi: 08.06.2020

'de son dakika gelişmesi... Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek , sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalamayacağını resmen açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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