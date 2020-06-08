08 Haziran 2020, Pazartesi

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Fenerbahçeli yıldız ayrılığını resmen açıkladı!

Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti. Yıldız isim sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. İşte o isim ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 17:30
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Fenerbahçeli yıldız ayrılığını resmen açıkladı!

Mart ayında askıya alınan 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi Fenerbahçe'de hazırlıklar hız kesmeden sürüyor.

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Fenerbahçeli yıldız ayrılığını resmen açıkladı!

Bir yandan teknik direktör arayışlarına devam eden sarı-lacivertli ekip, bir yandan da önümüzdeki sezon için kadro yapılanmasını kuruyor.

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Fenerbahçeli yıldız ayrılığını resmen açıkladı!

Dış transferde hareketli günler geçiren ve birçok isimle görüşme halinde olan Süper Lig devinde flaş bir ayrılık yaşandı.

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Fenerbahçeli yıldız ayrılığını resmen açıkladı!

Sarı Kanaryalar'da 3. sezonuna giren ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Şilili yıldız sağ bek Mauricio Isla, geleceğiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçeli yıldız ayrılığını resmen açıkladı!

İŞTE ISLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm ve ayrılık konusunda aynı düşünüyoruz. Sezon sonunda ayrılıyorum. Bonservisimi elime alıyorum ve benim için en iyisini seçeceğim."

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