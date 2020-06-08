Fenerbahçe'ye Thiago Silva müjdesi!
Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Brezilyalı stoper Thiago Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. PSG Sportif Direktörü Leonardo, sözleşmesi sezon sonunda biten tecrübeli futbolcuyla yollarını ayıracaklarını açıkladı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva ile yolların ayrılacağı açıklandı.
"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PSG Sportif Direktörü Leonardo, "Thiago Silva, haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.
FRANSIZLAR SILVA'YI FENERBAHÇE'YE YAZDI
Fransız basını, PSG'den ayrılacağı açıklanan Thiago Silva'yı Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etmişti. Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve Fenerbahçe'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme menajeri aracılığıyla bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti.
Bu sezon PSG forması ile 30 resmi maça çıkan Thiago Silva, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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