Fenerbahçe'yi uçuracak transfer yolda!
Belçika basını, QPR forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel’in Fenerbahçe’ye gitmeye daha yakın olduğunu ileri sürdü
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Quuens Park Rangers'ın kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel oldu.
İngiltere Championship'te QPR forması giyen 22 yaşındaki oyuncu ile Belçika'dan Club Brugge de ciddi şekilde ilgilenmesine rağmen transferde Fenerbahçe'nin sona geldiği aktarılıyor. Voetbal24'ün haberine göre Brugge'ün ilgisine rağmen oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığı belirtiliyor.
29 MAÇTA 5 GOL 8 ASİST
Bu sezon QPR formasıyla 29 maça çıkan Osayi-Samuel; 5 gol, 8 asist ile takımının en öne çıkan isimlerinden olmuştu. Adam geçme özelliğiyle dikkat çeken Nijeryalı futbolcu, gole dönük bir kanat oyuncusu özelliğini taşıyor. Topa hakimiyeti de kuvvetli olan Samuel, sık faul alıp takımına duran top kazandırır.
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