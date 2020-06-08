Canlı yayında açıkladı! İşte Fenerbahçe'nin Muriqi için istediği teklif

A Spor yorumcusu Volkan Demir, Lige Doğru programında Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Demir, bu sezon sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi için "20 milyon Euro teklif gelmezse Fenerbahçe Vedat Muriqi'yi satmaz." dedi.

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