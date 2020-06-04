04 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye şartsız evet!

Gökhan Gönül'den Fenerbahçe'ye şartsız evet!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli sağ bek, yakın çevresine “F.Bahçe’nin bendeki yeri çok ayrı. Futbolu orada bırakmak istiyorum” dedi.

Transferde hayli yoğun olan Fenerbahçe'de, eski kaptan 'ün takıma dönüşü çok tartışılıyordu. Sarı-lacivertli kulübün, Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek eski yıldızına olan ilgisi biliniyordu. Gökhan Gönül ise konuyla ilgili hiç açıklama yapmamıştı. Ancak Gökhan'ın da görüşü ortaya çıktı. İkinci Lig'deki G.Birliği OFTAŞ'tan geldiği Fenerbahçe'de 10 sezon oynayan ve kaptanlık yapan Gökhan'ın, yakın çevresine kariyerini sarı-lacivertli formayla tamamlamak istediğini söylediği öğrenildi. Beşiktaş'ın maaş indirimli kontrat önermeyi düşündüğü Gökhan'ın, "F.Bahçe'nin bendeki yeri çok ayrı. Gerekirse daha az paraya oraya giderim. Futbolu orada bırakmak istiyorum" dediği ifade edildi.

CANER HABER BEKLİYOR
Gökhan ile birlikte adı Fenerbahçe ile anılan bir diğer isim 'di. Sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Beşiktaş'ın henüz görüşme masasına çağırmadığı Caner'in de Fenerbahçe'ye gelme konusunda istekli olduğu öğrenildi. 31 yaşındaki oyuncunun, sol bek arayışındaki Fenerbahçe'den transfer konusunda haber beklediği dile getirildi.

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