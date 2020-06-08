08 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe Kayserispor'a hazırlanıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2020

ekiplerinden , cuma günü Hes Kablo ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Samandıra 'nde gerçekleştirdiği idmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre 'ndeki idmanda oyuncular, yenilenme çalışmalarının ardından sahada aktif dinlenmeye yönelik uygulamalar üzerinde durdu.

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