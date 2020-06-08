Fenerbahçe Kayserispor'a hazırlanıyor

Sezonun ikinci yarısında çıktığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayan ve sezonun bitime 8 hafta kala lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi. Yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan sarı-lacivertliler, Avrupa'da ses getirecek bir transfer için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...