04 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Mirko Maric'e 4 milyon euro

F.Bahçe atağa kalktı! Yıldız forvet için girişimler başladı....
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

’nin, için ’e 4 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor. Genç yıldız Fener’e sıcak bakarken, Hırvat kulübünün rakamı az bulduğu öğrenildi.

Çok yoğun bir şekilde yeni sezonun kadro planlamasını yapan 'de forvet arayışları da sürüyor. Vedat Muriç gitse de gitmese de mutlaka bir golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler listesindeki isimlerden için resmi girişimlere başladı.

PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK

Hırvat basınının iddiasına göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki yıldızın kulübü 'e 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Hırvat kulübünün rakamı az bulduğu ve pazarlıkların süreceği belirtildi.

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FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ!

Maric'in Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği ve bu durumun F.Bahçe'nin elini güçlendirdiği öğrenildi. Kısa süre içinde yönetimin yeni bir teklifle Osijek'in kapısını çalması bekleniyor.

STİLİ VEDAT MURİÇ'E BENZİYOR

Bu sezon 25 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Mirko Maric geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Genç yıldız güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla Muriç'i andırıyor.

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