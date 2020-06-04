Fenerbahçe'den Mirko Maric'e 4 milyon euro
Fenerbahçe’nin, Mirko Maric için Osijek’e 4 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor. Genç yıldız Fener’e sıcak bakarken, Hırvat kulübünün rakamı az bulduğu öğrenildi.
Çok yoğun bir şekilde yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de forvet arayışları da sürüyor. Vedat Muriç gitse de gitmese de mutlaka bir golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler listesindeki isimlerden Mirko Maric için resmi girişimlere başladı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK
Hırvat basınının iddiasına göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki yıldızın kulübü Osijek'e 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Hırvat kulübünün rakamı az bulduğu ve pazarlıkların süreceği belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ!
Maric'in Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği ve bu durumun F.Bahçe'nin elini güçlendirdiği öğrenildi. Kısa süre içinde yönetimin yeni bir teklifle Osijek'in kapısını çalması bekleniyor.
STİLİ VEDAT MURİÇ'E BENZİYOR
Bu sezon 25 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Mirko Maric geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Genç yıldız güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla Muriç'i andırıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı