Fenerbahçe'den Mirko Maric'e 4 milyon euro

Fenerbahçe’nin, Mirko Maric için Osijek’e 4 milyon Euro teklif ettiği belirtiliyor. Genç yıldız Fener’e sıcak bakarken, Hırvat kulübünün rakamı az bulduğu öğrenildi.

Çok yoğun bir şekilde yeni sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de forvet arayışları da sürüyor. Vedat Muriç gitse de gitmese de mutlaka bir golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler listesindeki isimlerden Mirko Maric için resmi girişimlere başladı.



PAZARLIKLAR DEVAM EDECEK



Hırvat basınının iddiasına göre Fenerbahçe, 25 yaşındaki yıldızın kulübü Osijek'e 4 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Hırvat kulübünün rakamı az bulduğu ve pazarlıkların süreceği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ!



Maric'in Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği ve bu durumun F.Bahçe'nin elini güçlendirdiği öğrenildi. Kısa süre içinde yönetimin yeni bir teklifle Osijek'in kapısını çalması bekleniyor.



STİLİ VEDAT MURİÇ'E BENZİYOR



Bu sezon 25 maçta 17 gol atıp 4 asist yapan Mirko Maric geleceğin önemli yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. Genç yıldız güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla Muriç'i andırıyor.

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