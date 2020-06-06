06 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Rebrov'un menajeri açıkladı! "Fenerbahçe ile görüştük"

Menajeri açıkladı! Fenerbahçe ile görüştük
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

'dan boşalan koltuğu doldurmak için çalışmalarını sürdüren 'de birçok isim gündeme geldi. Macaristan ekibi Ferencvaros'da görev alan teknik direktör 'un menajeri Sandor Varga'da Sarı Lacivertli ekiple görüştüklerini doğruladı ve ''Fenerbahçe Başkanı ile birkaç kez görüşme oldu. Rebrov'un teknik direktörlük başarıları Fenerbahçe tarafından takip ediliyor." dedi.

'de son dakika teknik direktör gelişmesi. ile yolların ayrılmasının ardından Nenad Bjelica, Erol Bulut, gibi teknik adamlarla görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'nin Macaristan ekibi Ferencvaros'da görev yapan ile görüştüğü ortaya çıktı.

Ukrayna basınına konuşan menajer Sandor Varga, Başkan 'la bir görüşme yaptıklarını doğruladı ve Rebrov'un başarılarının Fenerbahçe tarafından takip edildiğini açıkladı. Rebrov'un Türkiye'de sevilen bir isim olduğunun altını çizen Vaga, genç hocaya İngiltere, ve Çin'den de teklifler olduğunu belirtti.

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Varga, Ferencvaros ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Rebrov'un seçenekleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.

2014'te teknik adamlık kariyerine başlayan Rebrov, 'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kiev, Rebrov yönetiminde iki lig şampiyonluğu, iki Ukrayna Kupası ve bir Ukrayna Süper Kupası kazandı. Ukraya macerasının ardından kısa süreli Al-Ahli'de görev alan Rebrov, 2018-2019 sezonunda Maceristan ekibi Ferencvaros'un başına geçti. Genç hoca, Macar ekibinde de bir lig şampiyonluğu yaşadı.



2003'te Tottenham'dan 1,5 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanan Rebrov, sarı-lacivertli formayla çıktığı 42 maçta 5 gol atmış ve bir de lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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