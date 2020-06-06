Rebrov'un menajeri açıkladı! "Fenerbahçe ile görüştük"
Ersun Yanal'dan boşalan koltuğu doldurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme geldi. Macaristan ekibi Ferencvaros'da görev alan teknik direktör Sergiy Rebrov'un menajeri Sandor Varga'da Sarı Lacivertli ekiple görüştüklerini doğruladı ve ''Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birkaç kez görüşme oldu. Rebrov'un teknik direktörlük başarıları Fenerbahçe tarafından takip ediliyor." dedi.
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Nenad Bjelica, Erol Bulut, Mircea Lucescu gibi teknik adamlarla görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe'nin Macaristan ekibi Ferencvaros'da görev yapan Sergiy Rebrov ile görüştüğü ortaya çıktı.
Ukrayna basınına konuşan menajer Sandor Varga, Başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptıklarını doğruladı ve Rebrov'un başarılarının Fenerbahçe tarafından takip edildiğini açıkladı. Rebrov'un Türkiye'de sevilen bir isim olduğunun altını çizen Vaga, genç hocaya İngiltere, Suudi Arabistan ve Çin'den de teklifler olduğunu belirtti.
Varga, Ferencvaros ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Rebrov'un seçenekleri değerlendirdiğini de sözlerine ekledi.
2014'te teknik adamlık kariyerine başlayan Rebrov, Dinamo Kiev'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kiev, Rebrov yönetiminde iki lig şampiyonluğu, iki Ukrayna Kupası ve bir Ukrayna Süper Kupası kazandı. Ukraya macerasının ardından kısa süreli Al-Ahli'de görev alan Rebrov, 2018-2019 sezonunda Maceristan ekibi Ferencvaros'un başına geçti. Genç hoca, Macar ekibinde de bir lig şampiyonluğu yaşadı.
2003'te Tottenham'dan 1,5 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralanan Rebrov, sarı-lacivertli formayla çıktığı 42 maçta 5 gol atmış ve bir de lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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