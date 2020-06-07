07 Haziran 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Mauricio Isla Boca Juniors ile imzalıyor!

Ve Isla seçimini yaptı! İmzalıyor...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'nın sarı-lacivertli ekiple devam etmesi beklenmiyor. Tecrübeli oyuncu için Arjantin basını, ile imzalayacağını öne sürdü.

Son dönemlerde 'den ayrılacağı konuşulan için iki ekip birden devreye girmişti. Tecrübeli oyuncu Güney Amerika'ya dönüyor.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Isla, ülkesinin takımlarından Universidad de Chile ve Arjantin devi 'tan teklif aldı. İki ekip de tecrübeli oyuncuyu ısrarla istiyordu ancak sarı-lacivertli futbolcunun tercihini Boca'dan yana kullanacağı ifade edildi. Juan Roman Riquelme ile görüşen Isla'ya en az 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiği de gelen bilgiler arasında...

31 yaşındaki sağ bek, 2017 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak olmuştu. Sarı-lacivertli formayla toplam 91 karşılaşmada görev yapan Şilili yıldız, 13 asiste imzasını attı.

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