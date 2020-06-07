Fenerbahçeli Mauricio Isla Boca Juniors ile imzalıyor!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauricio Isla'nın sarı-lacivertli ekiple devam etmesi beklenmiyor. Tecrübeli oyuncu için Arjantin basını, Boca Juniors ile imzalayacağını öne sürdü.

Son dönemlerde Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Mauricio Isla için iki ekip birden devreye girmişti. Tecrübeli oyuncu Güney Amerika'ya dönüyor.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Isla, ülkesinin takımlarından Universidad de Chile ve Arjantin devi Boca Juniors'tan teklif aldı. İki ekip de tecrübeli oyuncuyu ısrarla istiyordu ancak sarı-lacivertli futbolcunun tercihini Boca'dan yana kullanacağı ifade edildi. Juan Roman Riquelme ile görüşen Isla'ya en az 2 yıllık bir sözleşme teklif edildiği de gelen bilgiler arasında...

31 yaşındaki sağ bek, 2017 yazında İtalyan ekibi Cagliari'den Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla toplam 91 karşılaşmada görev yapan Şilili yıldız, 13 asiste imzasını attı.

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