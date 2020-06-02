02 Haziran 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu!

F.Bahçe corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 Giriş Tarihi: 02.06.2020

'de son dakika... Fenerbahçe Kulübü; oyunculara, teknik ve idari heyete yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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