Fenerbahçe yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu!

Fenerbahçe'de son dakika... Fenerbahçe Kulübü; oyunculara, teknik ve idari heyete yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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