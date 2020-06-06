Fenerbahçe'nin yeni yıl bombasını yazdılar! 3 yıllık sözleşme
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, yabancı basından sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, sezon başında da gündeme gelen Honduraslı futbolcu Alberth Elis ile 2021 yılında 3 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.
Fenerbahçe'de Alberth Elis transferi mutlu sonla bitiyor... Us.as.com'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre sarı-lacivertliler, Elis'i kadrosuna katacak.
Haberde yer verilen detaylar şu şekilde oldu;
"Alberth Elis, 2021'de Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için MLS'ten ayrılacak.
Honduraslı kanat oyuncusu, Avrupa'da bir takımda rol almak istiyor ve edinilen bilgilere göre Houston Dinamo'dan ayrılmaya hazır durumda.
BEDELSİZ GELECEK
Öte yandan Fenerbahçe, iki yıl boyunca takip ettiği Alberth Elis'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katacak. Elis, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak."
Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza atmıştı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 maça çıkarken 10 gole imza attı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı