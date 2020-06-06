Fenerbahçe'nin yeni yıl bombasını yazdılar! 3 yıllık sözleşme

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, yabancı basından sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, sezon başında da gündeme gelen Honduraslı futbolcu Alberth Elis ile 2021 yılında 3 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

Fenerbahçe'de Alberth Elis transferi mutlu sonla bitiyor... Us.as.com'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre sarı-lacivertliler, Elis'i kadrosuna katacak.

Haberde yer verilen detaylar şu şekilde oldu;

"Alberth Elis, 2021'de Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için MLS'ten ayrılacak.

Honduraslı kanat oyuncusu, Avrupa'da bir takımda rol almak istiyor ve edinilen bilgilere göre Houston Dinamo'dan ayrılmaya hazır durumda.

BEDELSİZ GELECEK

Öte yandan Fenerbahçe, iki yıl boyunca takip ettiği Alberth Elis'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katacak. Elis, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak."

Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza atmıştı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 maça çıkarken 10 gole imza attı.

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