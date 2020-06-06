06 Haziran 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni yıl bombasını yazdılar! 3 yıllık sözleşme

F.Bahçe'nin yeni yıl bombasını yazdılar! 3 yıllık sözleşme
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 06.06.2020

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de oyuncu arayışları tüm hızıyla sürerken, yabancı basından sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, sezon başında da gündeme gelen Honduraslı futbolcu Alberth Elis ile 2021 yılında 3 yıllık sözleşme imzalayacağı yazıldı.

Fenerbahçe'de Alberth Elis transferi mutlu sonla bitiyor... Us.as.com'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre sarı-lacivertliler, Elis'i kadrosuna katacak.

Haberde yer verilen detaylar şu şekilde oldu;

"Alberth Elis, 2021'de Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için MLS'ten ayrılacak.

Honduraslı kanat oyuncusu, Avrupa'da bir takımda rol almak istiyor ve edinilen bilgilere göre Houston Dinamo'dan ayrılmaya hazır durumda.

Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...

BEDELSİZ GELECEK

Öte yandan Fenerbahçe, iki yıl boyunca takip ettiği Alberth Elis'te mutlu sona çok yaklaştı. Sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katacak. Elis, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak."

Alberth Elis, kariyeri boyunca 110 maça çıkarken 34 gol 25 asiste imza atmıştı. Honduras Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcu 42 maça çıkarken 10 gole imza attı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe sol bekine kavuşuyor! Caner ve Asamoah derken... F.Bahçe sol bekine kavuşuyor! Caner ve Asamoah derken...
Hasan Ali Kaldırım'dan flaş G.Saray açıklaması! Hasan Ali Kaldırım'dan flaş G.Saray açıklaması!
Yeni kaleciyi duyurdular! Altay Bayındır'ın yerine... Yeni kaleciyi duyurdular! Altay Bayındır'ın yerine...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör