06 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu için takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeyi düşünmeyen ve Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah'ı gündemine aldığı öne sürülen sarı-lacivertlilerin sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı planladığı ve ünlü menajerin de bu transferde devrede olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 06.06.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 14:09
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Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan ve ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sol bek transferi için çalışmalar hızlandı.

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Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...

Özellikle son 2 sezondur bu mevkide oldukça sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi biten ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım'ı takımdan gönderecek.

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Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...

Hasan Ali'nin ayrılığı sonrası transfer önceliklerinden birini bu bölgeye veren Kanarya'nın gündemindeki isimlerden biri de Caner Erkin...

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Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...

Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan eski futbolcusunu renklerine bağlayacağı ve bu transferde gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...

Kanarya'nın sol bek listesindeki bir diğer adaysa Inter forması giyen Kwadwo Asamoah...

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