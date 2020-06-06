Fenerbahçe sol bekine kavuşuyor! Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah derken...

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada 2020-21 sezonu için takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Sözleşmesi biten Hasan Ali Kaldırım ile yola devam etmeyi düşünmeyen ve Caner Erkin ve Kwadwo Asamoah'ı gündemine aldığı öne sürülen sarı-lacivertlilerin sürpriz bir ismi kadrosuna katmayı planladığı ve ünlü menajerin de bu transferde devrede olduğu öğrenildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 14:09 ABONE OL