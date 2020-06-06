Fenerbahçe'nin yeni kalecisini duyurdular! Altay Bayındır'ın yerine...

Fenerbahçe'nin sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Altay Bayındıra İngiliz kulüplerinin talip olması üzerine genç file bekçisinin sezon sonunda takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Altay'ın ayrılık ihtimaline karşılık kaleci arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertilerin, Sevilla'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Girona'da bulunan Faslı kaleci Yassine Bounou'yu kadrosuna katacağı öne sürüldü.

Sezonun sona ermesinin ardından Altay Bayındır'ın olası İngiltere transferini göz önünde bulunduran Fenerbahçe, 1 numaralı formayı emanet edeceği ismi buldu.

Eldesmarque.com'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği haberde sarı lacivertlilerin, bonservisi Girona'da bulunan Bono'yu kadrosuna katacağını duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Yassine Bono, bu sezon Sevilla'da kiralık forma giymişti. Tecrübeli eldivenin gelecek sezon rotası Türkiye olacak.

Faslı futbolcu, transferin son gününde Girona'dan Sevilla'ya kiralık dahil olmuştu. Ancak, teknik direktörü tarafından istediği forma şansını bulamadı. Cluj maçındaki başarısız görüntüsü onun formayı alamamasına sebep olmuştu.

Sevilla, Bono ile yeni bir kontrat imzalamayı düşünmüyor. Bu sebeple oyuncunun gelecek sezon Türkiye'de forma giymesi bekleniyor. Fransız basınına göre milli futbolcunun yeni takımı Fenerbahçe olacak.

Bono, 2 Eylül'de Sevilla'ya satın alma opsiyonuyla gelmişti. Bu, Monchi'nin 13. transferi olmuştu.

Tecrübeli eldiven, Girona'da başarılı 2 sezon geçirmişti. Ancak, daha iyi bir takıma transfer olmak için Sevilla'yı tercih etti."





YASSINE BOUNOU KİMDİR?

5 Nisan 1991'de Kanada'nın Montreal şehrinde dünyaya gelen Bono, aslen Fas asıllıdır. 1.92 boyundaki eldiven, sol ayağını etkin bir şekilde kullanabilmektedir.

Kariyerine Wydad Athletic Club Casablanca Reserve'de başlayan Bono, daha sonra sırasıyla; Wydad Casablanca, Atlético Madrid B, Real Zaragoza, Atlético Madrid, Girona FC ve Sevilla formalarını terletti. Bono, bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 7 kez kalesinde gol görmedi.

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