01 Haziran 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

‘Hazır ol Rıdvan’

‘Hazır ol Rıdvan’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önümüzdeki yıl faydalanmayı düşündüğü Rıdvan Yılmaz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önümüzdeki yıl faydalanmayı düşündüğü Rıdvan Yılmaz ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Usta hocanın 19 yaşındaki sol beke "Seneye senden mutlaka yararlanacağım, Kendine dikkat et ve çalışmalarını sürdür. Olabildiğince takımdaki büyükleri iyi izle ve bir şeyler öğren" dediği belirtildi.

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