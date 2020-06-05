Fenerbahçe'ye transferi veto edilen Vladimir Darida sözleşmesini uzatıyor!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin anlaştığı fakat Hertha Berlin hocası tarafından transferi veto edilen Çek futbolcuVladimir Darida, kulübüyle sözleşmesini uzatıyor.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Vladimir Darida, Augsburg ile oynadıkları mücadelede kat ettiği 14.34 km'lik mesafe ile lig rekorunu kırmıştı.
Bild'de yer alan habere göre bu sezon takımın önemli isimlerinden biri halinde gelen Darida'nın sözleşmesinin uzatılması kararı çıktı. Antrenör Bruno Labbadia yaptığı açıklamada, "Darida bizim için çok önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden düşen Çek futbolcuya Fenerbahçe talip olmuştu. Oyuncuyla anlaşma sağlayan sarı-lacivertli kulüp, antrenörün vetosuna takılmış ve transferi gerçekleştirememişti.
Bu sezon Hertha Berlin formasıyla 25 maça çıkan başarılı futbolcu, 4 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Darida'nın sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
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