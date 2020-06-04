Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci aşkı

BELÖZOĞLU, ALİ KOÇ İLE TOPLANTI YAPTI



Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.