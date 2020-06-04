05 Haziran 2020, Cuma

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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci aşkı

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki genç yıldız için bütçeyi esnetmeye karar verdi. Emre Belözoğlu'nun bizzat ilgilendiği İrfan Can transferi için ilk adım atıldı.

Giriş Tarihi: 04.06.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 06:38
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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci aşkı

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği Başakşehirli İrfan Can için maaş kriterlerini esnetme kararı aldı.

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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci aşkı

Başkan Ali Koç'un, Divan Kurulu toplantısında açıkladığı 2.2 milyon euro'luk maksimum rakam 24 yaşındaki genç yetenek için 3 milyon euro seviyesine çekildi.

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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci aşkı

Başakşehir'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de radarında olan başarılı orta saha için girişimler hızlandırıldı.

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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci aşkı

Dört yıl boyunca kaptanlığını yaptığı Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ ile yakın ilişkileri bulunan Emre Belözoğlu, bu transferle bizzat ilgileniyor. Sportif direktörlüğe hazırlanan Belözoğlu, İrfan Can ile de sık sık görüşüyor.

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Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci aşkı

BELÖZOĞLU, ALİ KOÇ İLE TOPLANTI YAPTI

Geçtiğimiz günlerde Göksel Gümüşdağ ile görüşen ve Başakşehir kanadından "Sezon sonunu bekleyelim" yanıtını alan Belözoğlu'nun, İrfan Can için Başkan Ali Koç ile de bir toplantı yaptığı öğrenildi.

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