Garry Rodrigues'in babalık sevinci

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues, üçüncü kez baba oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, Isai isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues'e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.





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