04 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Garry Rodrigues'in babalık sevinci

Garry Rodrigues üçüncü kez baba oldu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2020

ekiplerinden 'de forma giyen Yeşil Burun Adalı futbolcu , üçüncü kez baba oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A Takımımızın oyuncusu üçüncü kez baba oldu. Futbolcumuzun eşi, Isai isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Rodrigues çiftini tebrik eder, bebekleri Isai Rodrigues'e sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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