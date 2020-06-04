04 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen ücret

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sesleri yükseliyor. Beşiktaş ile sözleşmeleri sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katacağı öne sürülen sarı-lacivertlilerin tecrübeli sağ beke yaptığı teklif ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 18:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 18:59
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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen ücret

Şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonun bitimine 8 hafta kala zirve yarışından bir hayli uzak kalan Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar şimdiden başladı.

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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen ücret

Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle 2020-21 sezonunda taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-lacivertlilerin gündem maddelerinden biri de sağ bek transferi...

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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen ücret

Sezon sonunda sözleşmesi biten Mauricio Isla ile yollarını ayıracak olan Kanarya, bu bölgeye Beşiktaş forması giyen eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü transfer etmek istiyor.

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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen ücret

Beşiktaş ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı yönetime yeni mukavele görüşmeleri için mesaj göndermiş ancak geri dönüş alamamıştı.

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Fenerbahçe'nin Gökhan Gönül teklifi ortaya çıktı! İşte önerilen ücret

Bunun üzerine eski sağ bekini 4 yıl aradan sonra renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, Gökhan Gönül'e teklifini iletti.

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