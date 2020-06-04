04 Haziran 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı!

Yollar resmen ayrıldı! “Emeklerin için teşekkür ediyoruz”
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 Giriş Tarihi: 04.06.2020

Erkek Voleybol Takımının yapılanması kapsamında takımın başantrenörü ile yolların ayrıldığı açıklandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Erkek Voleybol Takımımızın yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü ile yollarımız ayrılmıştır.

Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve Koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur.

Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl'e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Muriqi de Ozan'a uydu! Eski hallerinden eser yok Muriqi de Ozan'a uydu! Eski hallerinden eser yok
F.Bahçeli yönetici açıkladı! Küçülme kararı... F.Bahçeli yönetici açıkladı! Küçülme kararı...
F.Bahçe'ye 18'lik forvet! İkinci transfer gerçekleşti F.Bahçe'ye 18'lik forvet! İkinci transfer gerçekleşti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör