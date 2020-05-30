Visca için yeni teklif
Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Boşnak yıldız için Başakşehir’e Alper ve Tolgay ile bir miktar para önerdi...
Geçtiğimiz sezonlardan bu yana F.Bahçe'nin gündeminde olan Visca'da yine hareketli günler yaşanıyor. Boşnak futbolcunun da sarı-lacivertlilere gitmek istediğini Başakşehir yönetimine iletmesi yeni görüşmelere neden oldu. Daha önce sarı-lacivertlilerin tekliflerine olumsuz yanıt veren Başakşehir, oyuncunun da gitmek istemesi nedeniyle bu kez transfere sıcak bakıyor. F.Bahçe, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Başakşehir'e iki isim ve para teklif etti. Potuk ile Tolgay Arslan'ı takas olarak sunan F.Bahçe, bir miktar da para önerdi. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Visca'ya imza attırmayı hedefleyen Kanarya, tüm şartları zorlayacak.
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